Persiste Problema de Basura en Colonias del Suroriente de Tapachula

*Habitantes no Esperan al Carro Recolector.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio de 2026.- La acumulación constante de basura en áreas verdes, predios baldíos y espacios públicos del sur de Tapachula se ha convertido en un problema que afecta la imagen urbana, la salud pública y el medio ambiente.

Colonos del fraccionamiento Solidaridad 2000 y de otras colonias aledañas denunciaron que, aunque el servicio de recolección pasa de manera periódica, muchas personas siguen depositando sus desechos en la vía pública sin esperar el horario del camión recolector.

Vecinos señalaron que algunos habitantes de la zona y personas en tránsito, entre ellos algunos migrantes, utilizan estos espacios como tiraderos clandestinos, ignorando los señalamientos que prohíben arrojar basura y las posibles sanciones establecidas por las autoridades municipales.



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Sin embargo, más allá de señalar culpables, el problema también refleja la necesidad de fortalecer una cultura de limpieza y corresponsabilidad ciudadana. De poco sirve que exista un servicio de recolección si los residuos son abandonados durante horas o días en banquetas, camellones y terrenos baldíos, donde terminan siendo dispersados por perros, aves o las lluvias, generando focos de infección y una mala imagen para la ciudad.La limpieza de Tapachula no depende únicamente del trabajo del personal de recolección. También requiere del compromiso de cada ciudadano para sacar sus residuos en el momento adecuado y evitar convertir los espacios públicos en basureros improvisados.Especialistas en salud ambiental advierten que la basura acumulada favorece la proliferación de moscas, cucarachas, ratas y mosquitos transmisores de enfermedades, además de obstruir alcantarillas y contribuir a inundaciones durante la temporada de lluvias.Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos tirando basura en sitios prohibidos, pero también pidieron impulsar campañas permanentes de educación ambiental que promuevan hábitos responsables.Mantener limpia la ciudad es una tarea compartida. Esperar unos minutos el paso del camión recolector puede parecer un pequeño esfuerzo, pero representa una gran diferencia para conservar un entorno saludable, digno y respetuoso para todos. EL ORBE/ Mesa de Redacción