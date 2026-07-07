InicioSección PoliticaLocalPersiste Problema de Basura en Colonias del Suroriente de Tapachula
Local

Persiste Problema de Basura en Colonias del Suroriente de Tapachula

0
26

*Habitantes no Esperan al Carro Recolector.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio de 2026.- La acumulación constante de basura en áreas verdes, predios baldíos y espacios públicos del sur de Tapachula se ha convertido en un problema que afecta la imagen urbana, la salud pública y el medio ambiente.
Colonos del fraccionamiento Solidaridad 2000 y de otras colonias aledañas denunciaron que, aunque el servicio de recolección pasa de manera periódica, muchas personas siguen depositando sus desechos en la vía pública sin esperar el horario del camión recolector.
Vecinos señalaron que algunos habitantes de la zona y personas en tránsito, entre ellos algunos migrantes, utilizan estos espacios como tiraderos clandestinos, ignorando los señalamientos que prohíben arrojar basura y las posibles sanciones establecidas por las autoridades municipales.

Sin embargo, más allá de señalar culpables, el problema también refleja la necesidad de fortalecer una cultura de limpieza y corresponsabilidad ciudadana. De poco sirve que exista un servicio de recolección si los residuos son abandonados durante horas o días en banquetas, camellones y terrenos baldíos, donde terminan siendo dispersados por perros, aves o las lluvias, generando focos de infección y una mala imagen para la ciudad.
La limpieza de Tapachula no depende únicamente del trabajo del personal de recolección. También requiere del compromiso de cada ciudadano para sacar sus residuos en el momento adecuado y evitar convertir los espacios públicos en basureros improvisados.
Especialistas en salud ambiental advierten que la basura acumulada favorece la proliferación de moscas, cucarachas, ratas y mosquitos transmisores de enfermedades, además de obstruir alcantarillas y contribuir a inundaciones durante la temporada de lluvias.
Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos tirando basura en sitios prohibidos, pero también pidieron impulsar campañas permanentes de educación ambiental que promuevan hábitos responsables.
Mantener limpia la ciudad es una tarea compartida. Esperar unos minutos el paso del camión recolector puede parecer un pequeño esfuerzo, pero representa una gran diferencia para conservar un entorno saludable, digno y respetuoso para todos. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Persiste Problema de Basura en Colonias del Suroriente de Tapachula
Artículo anterior
Habitantes de Bonanza Protestaron en las Oficinas de la CFE
Artículo siguiente
Lluvia y Fuertes Vientos Dejan Severas Afectaciones en Fraccionamiento Cafetales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Habitantes de Bonanza Protestan en las Oficinas de CFE

Al Instante staff - 0
• Llevan cuatro días sin energía a causa de la falla de un transformador que abastece a la zona. Tapachula, Chiapas 6 de Julio 2026.- Habitantes...
Leer más

Sociedad Civil Alerta por Incremento de Cantinas Clandestinas en Tapachula

Al Instante staff - 0
• El alcoholismo ha alcanzado niveles preocupantes en la región del Soconusco; advierten. Tapachula, Chiapas 6 de julio 2026.- El crecimiento de cantinas clandestinas y el...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 07 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más