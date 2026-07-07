Habitantes de Bonanza Protestaron en las Oficinas de la CFE

*- Denuncian que Llevan 4 Días sin Energía Eléctrica por Falla en un Transformador

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio de 2026.- Habitantes del fraccionamiento Bonanza se manifestaron este lunes en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), División Sureste Tapachula, para exigir el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico, luego de permanecer cuatro días sin energía a causa de la falla de un transformador que abastece a la zona.

Los inconformes señalaron que entre 30 y 40 familias de tres y cuatro manzanas continúan afectadas por la interrupción del servicio, situación que, aseguran, ya provocó consecuencias graves para la salud, pérdidas económicas y la suspensión de actividades escolares.

Francisco Javier Martínez, representante de los vecinos, denunció que la falta de atención por parte de la CFE ha derivado en una emergencia para la colonia, donde habitan personas adultas mayores, ciudadanos con discapacidad y pacientes que dependen de equipos médicos y de la refrigeración de medicamentos.



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De acuerdo con su testimonio, una persona perdió la vida al no poder utilizar un concentrador de oxígeno debido a la falta de energía eléctrica, hecho que atribuyen a la demora en la atención del problema.Además del impacto en la salud, pequeños comerciantes reportan pérdidas por la descomposición de alimentos, insumos y mercancías refrigeradas, mientras que un centro de educación inicial de la zona suspendió actividades ante la imposibilidad de ofrecer condiciones adecuadas para alumnos y personal.Los habitantes explicaron que el problema comenzó tras el colapso e incendio del transformador que abastece al fraccionamiento. Aunque personal de la CFE acudió a inspeccionar la avería, la respuesta recibida fue que no existía un equipo de reemplazo disponible y que se encontraba en proceso de localización.Sin embargo, cuatro días después, los afectados aseguran que continúan sin una fecha para el restablecimiento del servicio.A la falta de solución se suma, afirmaron, la dificultad para reportar la falla. Los vecinos denunciaron que, tras realizar múltiples reportes mediante las plataformas digitales y líneas telefónicas de la CFE, algunos usuarios fueron bloqueados por el supuesto exceso de solicitudes, por lo que consideran que no existe un canal efectivo para atender una emergencia de esta magnitud.Ante este panorama, las familias del fraccionamiento Bonanza hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad para que autoricen el traslado e instalación inmediata de un nuevo transformador, con el propósito de restablecer el servicio y evitar que la situación continúe poniendo en riesgo la salud y el patrimonio de los habitantes. EL ORBE/Nelson Bautista