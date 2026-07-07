Temporada de Graduaciones Impulsa el Trabajo de Fotógrafos

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio del 2026.- Con la llegada de las ceremonias de clausura del ciclo escolar 2025-2026, los fotógrafos profesionales de la región viven una de las temporadas de mayor actividad del año, generando una importante derrama económica que también beneficia a comercios, proveedores y prestadores de servicios relacionados con las graduaciones.

El secretario general de la Unión de Fotógrafos, Camarógrafos y Reporteros del Sureste, Teodoro Vázquez Castillo, informó que la demanda de fotografías panorámicas y de grupo comenzó desde marzo y se intensifica durante julio, cuando la mayoría de los planteles realizan sus ceremonias de graduación.

Las clausuras iniciarán principalmente entre el 14 y el 19 de julio, lo que permitirá distribuir el trabajo entre los fotógrafos y atender a un mayor número de escuelas. Destacó que durante este periodo la actividad del gremio aumenta más del 100 por ciento, convirtiéndose en la principal temporada de ingresos para muchas familias que dependen de esta profesión.

Vázquez Castillo señaló que la alta demanda incluso ha provocado escasez de algunos materiales especializados, como la resina utilizada para proteger las fotografías panorámicas, un acabado artesanal que ofrece mayor durabilidad, aunque requiere experiencia para su correcta aplicación.

El dirigente también hizo un llamado a madres y padres de familia para contratar fotógrafos debidamente identificados con la credencial de la organización, a fin de evitar fraudes o incumplimientos.

En caso de que alguno de sus agremiados tenga algún contratiempo, dijo, la Unión interviene para garantizar la entrega del trabajo contratado y proteger la inversión de las familias.

Finalmente, reconoció el respaldo de los padres de familia, al señalar que las graduaciones no solo representan un momento especial para los estudiantes, sino también una fuente de empleo temporal para fotógrafos, comercios de ropa, florerías, salones de eventos, negocios de alimentos y otros sectores que encuentran en esta temporada una oportunidad para fortalecer la economía local. EL ORBE/ JC