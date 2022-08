AMLO va por 5 Mil Antenas Para Internet de la CFE

* Llegará a Zonas Apartadas.

Ciudad de México; 25 de Agosto.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con la instalación de 5 mil antenas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá un gran revolución para ampliar la red de Altán que llevará internet a todas las comunidades más apartadas del país.

El conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que Altán ya es una empresa mixta, con participación mayoritaria del Estado mexicano, «sin fines de lucro, vamos a sacar los costos de operación, que no tenga números rojos, pero que dé el servicio».

Explicó que la red de Altán «alumbra» actualmente al 70% por ciento de la población, pero no llega a los pueblos más apartados, entonces ahora se van a lograr las dos cosas.

«Se ampliará la red de Altán porque la CFE ya tiene una nueva filial que se llama ‘Internet para todos’ y con esta filial y con toda la experiencia de la Comisión, de los trabajadores, se va a ampliar la Red de Altán, estamos calculando que vamos a llegar al 80%», refirió.

López Obrador dijo que con la instalación de 5 mil antenas se ampliará la cobertura de Altán porque se utilizará la fibra óptica de la CFE con lo que los 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar tendrán la posibilidad de contar con telefonía celular y con Internet. «Va a llegar el servicio a las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes sábado y domingo voy a una gira, y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas porque vamos a iniciar este plan, nos llevó muchísimo trabajo llegar a esto porque Altán cayó en quiebra, se tuvo que esperar el tiempo que establece la ley, respetar contratos». Sun