De 6 a 11 Meses Tardaría el Rescate de Mineros

* Familias se Inconforman

Sabinas, Coah.; 25 de Agosto.- Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete informaron que las autoridades de Protección Civil nacional les dijeron que el plan de rescate se tardaría de 6 a 11 meses, lo que ha generado el enojo y molestia de las familias.

Un grupo de familiares platicaron con los medios para reclamar que la directora nacional de Laura Velázquez, les informó que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Sin embargo, aseguraron que les dijo que los trabajos tardarían hasta 11 meses.

«No Queremos la Opción del Tajo».

«No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones. Les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer. Nos trajeron con mentiras que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento. Les dijimos que no. Queremos que nos los entreguen y no se tarden», comentó Juani Tijerina, hermana de uno de los mineros atrapados.

También mencionaron que les ofrecieron una indemnización, pero las familias dijeron que se niegan a aceptarla sin que antes les entreguen a sus trabajadores atrapados desde hace tres semanas. «No sabemos cómo estén ahorita, menos de 6 a 11 meses», criticó una señora. Sun