AMLO se Reúne en Palacio Nacional con Secretario de EU

*Abordan Temas Como Inversión y Seguridad.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la reunión que sostuvo la tarde de este lunes con el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, como «productiva y amistosa».

«Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo», escribió en la red social en donde también difundió una fotografía con ambos funcionarios estadounidenses.

Antes, en breve reunión con medios y al manifestar que «son cosas positivas para México», el canciller Marcelo Ebrard, informó que en la reunión que sostuvieron el presidente López Obrador y Antony Blinken, secretario de Estado de EU, entre los temas que se abordaron fueron las inversiones y la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte que será, lo más probable, en el mes de diciembre.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señalo que el tema energético no fue motivo de esta reunión, pero afirmó que «cuando hay diferencias hay paneles, hay diálogos y todo».

Indicó que también se conversó sobre el próximo Diálogo de Seguridad en Washington, DC. que será en octubre.

«Fue una reunión muy buena, muy cordial, ya más tarde les daremos el comunicado más en forma. Una muy buena conversación del presidente con Antony Blinken y con la secretaria (de Comercio, Gina) Raimondo. En esencia son cosas positivas para México: invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.

«Platicamos también sobre lo que va a ser el Diálogo de Seguridad en Washington, que va a ser en octubre. Y también se conversó sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte que será, lo más probable, en el mes de diciembre».

El paquete de inversión en Estados Unidos fue anunciado el pasado 5 de septiembre por el Departamento de Comercio y es por 50 mil millones de dólares para detonar la fabricación doméstica de semiconductores luego de las sanciones impuestas por China tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.

«¿Pero hay buen ambiente canciller?», se le preguntó.

«Muy buen ambiente, muy buena conversación. Vamos ahora al Diálogo a Economía y les damos una conferencia».

Ante las consulta que solicitó el gobierno de la Unión Americana en el tema energético, el canciller detalló que «ocupó no más del 5% de la conversación que hubo hoy».

«Lo principal hoy en Economía es la invitación a México para pasar a formar parte del esfuerzo porque Norteamérica produzca semiconductores, electromovilidad y que también el Presidente les habló de su Plan Sonora sobre el litio y energía limpia.

«Cuando hay diferencias hay paneles, hay diálogos y todo, pero no es el motivo de esta reunión», dijo. Sun