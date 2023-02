Asegura Presidente López Obrador Haber Sentado las Bases de la Transformación

En su gira por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya ha hecho su contribución para sentar las bases de la transformación del país.

López Obrador agregó que al terminar su Gobierno cerrará un ciclo. “Imagínense, 40 años de lucha a ras de tierra, enfrentando adversidades de todo tipo”, expresó, y añadió: “Ya terminamos nosotros, pero estamos contentos, porque hay relevo generacional”.

Acompañado por el gobernador Alfonso Durazo y los secretarios de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y otros funcionarios, el mandatario federal aseveró: “Consideramos haber contribuido a sentar las bases para la transformación del país” y planteó que parte de su legado es dejar claro que “la clave de todo para que México siga saliendo adelante, enfrentando adversidades, es no permitir la corrupción. Eso era lo que impedía que el país saliera adelante. No era que faltara presupuesto, sino que sobraban corruptos”.

Posteriormente, recordó que recorrió el trayecto Agua Prieta-Bavispe antes de su modernización, cuando era una brecha, y narró que en una ocasión el vehículo en que viajaba tuvo una ponchadura de llanta por lo malo que era el camino, así que se convenció de que era necesario mejorarlo. Dijo que los problemas de la población solo se pueden entender si se recorre el país a ras de tierra, algo que, afirmó, los Presidentes no solían hacer.

Cabe destacar que los trabajos de modernización inaugurados por el Ejecutivo Federal tuvieron una inversión de mil 571.5 millones de Pesos, e incluyen la transformación 135 kilómetros de caminos rurales en una carretera de siete metros de ancho con dos carriles de circulación.

Las obras, según se informó, beneficiarán a cerca de 80 mil habitantes de Agua Prieta, Bavispe y localidades aledañas al reducir de tres horas y media a menos de una hora el trayecto entre ambas poblaciones.

En este mismo evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó unas palabras a las víctimas de la violencia en la región, como las familias Miller, Langford y LeBarón, nueve de cuyos miembros fueron masacrados por presuntos integrantes del crimen organizado en noviembre de 2019 en Bavispe. “Siempre los recordaremos”, afirmó el tabasqueño. Boletín Oficial