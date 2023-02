Buscan Destrabar Burocracia Para Entrega de Programas de Bienestar

* Trámites Tardan Hasta un Año.

Ciudad de México, 18 de Febrero.- El senador por Morena, Elí Cervantes, informó que buscará reunirse con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para buscar solución para beneficiarios de apoyos sociales que aún no reciben apoyos o cuyos trámites han tardado hasta un año en realizarse.

Informó que la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado, convocará una reunión con la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para establecer conductos que den solución a diferentes demandas de los beneficiarios de apoyos sociales.

Cervantes Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que se tiene que buscar mayor comunicación, diálogo o una explicación, sobre las inquietudes de las personas adultas mayores que aún no cuentan con el apoyo a pesar de que ya es un derecho constitucional.

Comentó que en los recorridos que ha realizado recientemente se ha encontrado con muchas personas que le comentan que se han demorado los trámites para acceder al beneficio o en otros momentos que hay problemas con los chips.

El senador por el estado de San Luis Potosí recordó que en las Casas de Enlace han llegado varias solicitudes para recuperar más rápidamente la tarjeta que perdieron porque a veces tienen que esperar hasta un año para recuperarlas, y por falta de esta tarjeta los apoyos no se les entregan.

Por lo que insistió en la importancia para tener una charla o un diálogo fraterno con la Secretaría de Bienestar para buscar conductos, porque las gestiones que se han realizado como representantes populares no avanzan porque la respuesta es que el trámite es personal y no se resuelve el problema.

Explicó que hay personas que se han querido dar de alta y están con la ilusión de que se les va a dar el apoyo desde el inicio de los trámites, pero esto no es así, por lo que la Secretaría de Bienestar tendría que reforzar el trabajo, acelerar la marcha y dar mejores respuestas a la población, para evitar molestia entre los ciudadanos. Sun