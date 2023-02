Celebran México y Guatemala 175 Años de Relaciones Diplomáticas: Eduardo Ramírez

* Inauguran Exposición “El Jaguar y el Quetzal” en el Senado.

A México y Guatemala los une la cálida hermandad de sus habitantes, pero también su cultura, la economía y el medio ambiente, destacó el senador Eduardo Ramírez Aguilar, al inaugurar en el Senado de la República la exposición fotográfica “”El Jaguar y el Quetzal”, para conmemorar el 175 aniversario de relaciones diplomáticas entre los dos países.

“Nos une la cultura maya, nos une el Quetzal de Guatemala; su plumaje, símbolo de autoridad con los gobernantes mexicas, aztecas. Pero también el jaguar. El jaguar es el felino más importante que tiene Mesoamérica; símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo de dualidad”, destacó el legislador.

Ante el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores, el legislador de Chiapas habló del orgullo de ambas naciones pero también de las asignaturas pendientes en la frontera sur, principalmente con los protocolos de importación y exportación de ganado y de empleo temporal de forma legal en territorio mexicano.

“Para mí no es ajena la relación entre Guatemala y México, porque gracias al país hermano nosotros pudimos salir adelante también, como familia. Les vendíamos y ellos nos vendían a nosotros, y eso permitió que nuestras economías familiares fueran mejores”, declaró Ramírez Aguilar.

Por ello celebró este encuentro fraterno, porque además de recordar el 175 aniversario de relaciones diplomáticas, de festinar la cultura de ambas naciones, también se cimentan compromisos para garantizar el desarrollo humano de guatemaltecos y mexicanos.

En su intervención, el embajador Mario Adolfo Búcaro Flores aseguró que hoy su país y México gozan de las mejores relaciones, prueba de ello es que Guatemala cree e invierte en territorio mexicano.

“Quisiera empezar mis palabras diciendo que hoy el encuentro de ‘El Jaguar y el Quetzal’, no es más que una reafirmación a la hermandad profunda que hoy nuestro querido senador Eduardo Ramírez, un gran amigo de Guatemala, ha hecho y afirmado”, afirmó el diplomático.

A nombre del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, saludó la distinción del Senado de la República y se congratuló de esta hermandad enlazada fuertemente en la cultura, su flora, el mejor ganado con su genética, el mejor café, el mejor banano, sus volcanes, sus selvas, sus lagos y su gastronomía.

El director de Coordinación para Centroamérica y El Caribe, Imanol Belausteguigoitia Reyes, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó que esta relación no solo es profunda sino también entrañable y por mucho, la mejor que ha tenido el país en muchos años.

“Tenemos una calidad de diálogo y acercamiento a todos los niveles que permite que hagamos cosas que hace unos años parecían imposibles. Para mencionar algunas de ellas, estamos en proceso para abrir tres cruces fronterizos de carga adicionales al que ahora tenemos, que era algo que, reitero, fue un logro desde que el Canciller estaba con nosotros como embajador y que concretó desde ese importante puesto que ahora ostenta”, puntualizó. Comunicado de Prensa