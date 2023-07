Sin Fracturas Internas, Morena Será Imbatible en el 2024: Monreal

El senador con licencia, Ricardo Monreal, dijo que la elección del 2024 “no será un día de campo, pero si el proceso interno para definir al candidato sale bien y no se fracturan, Morena será imbatible”.

En entrevista luego de presentar su libro autobiográfico Una oportunidad real, aclaró que no va a declinar por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López y seguirá en la contienda, por respeto a sus simpatizantes, aunque está en desventaja por la fuerte promoción desplegada por la ex jefa de gobierno y los ex secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

“Nunca, en mi vida, he dejado a la mitad del camino las oportunidades que la vida me ha dado. Esta no es la excepción. Voy a continuar y voy a concluir, porque quiero empeñarme y quiero dar todo por este proyecto y demostrarles, decirles, a la población que es en serio y que me estoy jugando todo aquí en este proyecto político nacional”.