Trump Designa Compañero de Fórmula a JD Vance

*Defensor del Muro Fronterizo.

Ciudad de México; 15 de Julio del 2024.- El candidato presidencial republicano, Donald Trump, eligió como su compañero de fórmula al senador de Ohio, James David Vance, mejor conocido como J.D. ¿Qué significa esto para México?

Defensor a ultranza del muro fronterizo, Vance desató polémica en su campaña por el Senado al difundir un anuncio preguntando: «¿Es usted racista? ¿Odia a los mexicanos?». En él, Vance se quejaba de que a él y otros políticos simpatizantes de Trump los tachaban de eso: racistas y antimexicanos, por querer un muro en la frontera.

Aunque Ohio no es un Estado fronterizo, Vance, igual que Trump, culpó a los migrantes de todos los problemas de Ohio. «Este asunto es personal», dijo. «Casi pierdo a mi madre por el veneno que viene del sur de la frontera».

En sus memorias, Vance contó que su madre, quien era enfermera, robaba analgésicos a sus pacientes.

Enemigo jurado del narco, es uno de los firmes impulsores de declarar organizaciones terroristas trasnacionales a los traficantes.

«Tenemos que reconocer que el gobierno mexicano está siendo, en muchos sentidos, desestabilizado por el constante flujo de fentanilo», aseguró en una entrevista en 2023 con NBC. «Quiero empoderar al presidente de Estados Unidos para que utilice el poder del ejército para perseguir a estos cárteles de las drogas».

También fue uno de los opositores a la ley bipartidista de seguridad fronteriza que propuso el presidente Joe Biden, porque exigía más medidas para impedir el paso de los migrantes indocumentados.

Vance defiende la falsa teoría de que Biden permite el acceso de los indocumentados para que «voten demócrata», a pesar de que nadie que no tenga la ciudadanía estadounidense puede votar. Asegura que todo en Ohio se ha encarecido debido a la llegada de los migrantes, por la «política de fronteras abiertas» de la actual administración.

«Un tercio del presupuesto sanitario de los condados locales se dedica a dar prestaciones gratuitas a los inmigrantes ilegales», denunció.

Sugirió, incluso, que Biden estaba dejando entrar intencionalmente no sólo a los migrantes, sino las drogas, para «matar» votantes republicanos con fentanilo.

Su elección por parte de Trump tampoco son buenas noticias para Ucrania, o para la OTAN. Vance es enemigo de que Estados Unidos destine demasiados recursos a la ayuda exterior, y ha sido un firme crítico, como Trump, de la Alianza Atlántica, por considerar que Estados Unidos es el país que más aporta, sin ver los beneficios. Sun