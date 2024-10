Costos Para Afiliarse al IMSS de Manera Voluntaria

*Por Rango de Edades.

Ciudad de México; 22 de Julio.- En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las instituciones más importantes en términos de salud y seguridad social.

Ofrece cobertura no solo a los trabajadores formales, sino también a aquellos en el sector informal que optan por pagar su seguro de manera independiente.

¿Cómo Registrarse Para Obtener Cobertura del IMSS?

Para empezar, necesitas obtener tu Número de Seguridad Social (NSS) registrándote en la página de servicios digitales del IMSS. El proceso requiere tu CURP y un correo electrónico personal.

El registro puede hacerse de manera presencial o en línea, según prefieras. Además, si deseas registrar a tus dependientes, necesitarás la CURP y NSS de cada miembro de tu familia.

¿Cuánto Cuesta el Seguro Social por tu Cuenta?

El costo de pagar el seguro social del IMSS varía según la edad del asegurado. Las cuotas son anuales y deben pagarse por adelantado.

Aquí te mostramos los costos para 2024:

*De 0 a 19 años: $6,850

*De 20 a 29 años: $8,500

*De 30 a 39 años: $9,150

*De 40 a 49 años: $10,600

*De 50 a 59 años: $11,000

*De 60 a 69 años: $15,300

*De 70 a 79 años: $15,900

*De 80 años en adelante: $16,450

¿Qué Servicios Incluye y qué no Cubre?

El seguro voluntario del IMSS proporciona atención médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica. Sin embargo, no cubre enfermedades preexistentes, cirugías estéticas, lentes, aparatos auditivos ni tratamientos crónicos que requieren control permanente.

Proceso Para Registrarse y Pagar el Seguro Social.

Para pagar el seguro social por cuenta propia, debes seguir estos pasos:

*Obtén tu NSS: Regístrate en la página de servicios digitales del IMSS.

*Reúne los documentos necesarios: CURP, correo electrónico y NSS.

*Completa el registro: Llena el formulario con tus datos y los de tus beneficiarios.

*Realiza el pago: Cubre la cuota anual correspondiente a tu edad.

*Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio

*Si perdiste tu empleo, puedes optar por la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio del IMSS, lo que te permite seguir cotizando, acumulando recursos en tu cuenta individual y manteniendo acceso a servicios médicos y una posible pensión. Para inscribirte, sigue estos pasos:

Accede al portal del IMSS: Busca «Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio».

*Captura tus datos: Proporciona tu CURP y un correo electrónico válido.

*Completa el trámite: Sigue las instrucciones y realiza el pago correspondiente.

Pagar el seguro social por cuenta propia es una excelente opción para trabajadores independientes que desean acceder a los beneficios y la atención médica del IMSS. Ya sea que elijas el seguro o la continuación voluntarios al régimen obligatorio, asegúrate de seguir los pasos necesarios y cubrir las cuotas correspondientes para mantener tu cobertura activa. Sun