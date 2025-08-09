Sheinbaum Ofrece Repatriación o Empleo a la Nueva Caravana Migrante

Autoridades Brindan Acompañamiento en la Carretera al Contingente

Ciudad de México; 08 de Agosto de 2025.- Ante la nueva caravana migrante que avanza del sur del país hacia la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, se les dará distintas opciones, desde la repartición a su país hasta la posibilidad de empleo.

«Se les da, pues, distintas opciones, desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país», aseguró la mandataria federal.

Sheinbaum detalló que, la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto de Migración, se encuentra trabajando para el acompañamiento a esta nueva caravana de migrantes.

Desde Chiapas salió la caravana migrante «Éxodo de la justicia», y avanzan hacia la Ciudad de México en busca de papeles y empleos mejor pagados.

EL UNIVERSAL publicó este viernes que los migrantes de la caravana Éxodo de la justicia avanzaron ayer hasta Huehuetán, donde agentes migratorios revisaron sus documentos, lo que generó preocupación, pues los extranjeros quieren que las autoridades mexicanas les den permisos para continuar su camino hacia el centro del país.

En el contingente viaja Itzel Guadalupe, de ocho meses de edad, hija de ecuatorianos que no han podido legalizar su estancia en el país. SUN