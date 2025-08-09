Zoé Robledo Supervisa Construcción de Nuevo HGZ en Tula, Hidalgo

*Se Beneficiará a más de 142 mil Derechohabientes.

Con el objetivo de supervisar los avances en la construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 298 camas en Tula, Hidalgo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, recorrió la construcción acompañado por el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en la entidad, doctor Jorge Luis Zendejas Villanueva; así como titulares de unidades médicas, coordinadores y autoridades locales.

El Hospital General de Zona en Tula cuenta con una inversión histórica de 2 mil 200.5 millones de pesos (mdp), mil 676.2 mdp en obra y 524.3 mdp en equipamiento, para sustituir el HGZ No. 5 luego de que el inmueble sufriera pérdida total por las inundaciones a causa del desbordamiento del río Tula el 6 de septiembre de 2021.

La capacidad hospitalaria contemplada es de 298 camas, de las cuales 154 son no censables y 144 censables distribuidas en Medicina Interna(52), Cirugía (46), Ginecología (26) y Pediatría (20).

La nueva infraestructura se levantó en un terreno de más de 169 mil metros cuadrados, donado por Petróleos Mexicanos (Pemex) en junio de 2022, donde originalmente se proyectaba la Refinería Bicentenario.

Este nuevo hospital incluirá 36 consultorios de especialidades, cuatro quirófanos centrales, salas de tococirugía y de procedimientos, una Clínica de Mama, Unidad de Cuidados Intensivos con camas para adultos, pediátricos y cuneros neonatales; así como 10 máquinas de hemodiálisis, seis sillones de quimioterapia y dos salas de endoscopía.

La cartera de servicios médicos estará integrada por 42 especialidades médicas, entre ellas Cardiología, Neurocirugía, Oncología, Psiquiatría y Reumatología. También se contará con equipo médico como tomógrafo, mastógrafo digital con estereotaxia, ortopantomógrafo digital (equipo destinado para radiografía panorámica dental) y microscopio para Neurocirugía.

Asimismo, ya se contemplaron las obras de urbanización para el acceso al hospital, las cuales incluyen levantamientos topográficos, trazos del cruce del canal de riego y participación de Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las especificaciones técnicas y el cálculo del gasto de operación hidráulica.

Durante la visita del director general del IMSS y su equipo de trabajo, también estuvieron presentes el director de la Conagua en Hidalgo, Félix Adrián Brambila Mendoza; así como representantes de las empresas Prodemex y Cemex, encargadas de aspectos clave en la ejecución del proyecto hospitalario.

Posteriormente, el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, y el equipo de trabajo institucional se trasladaron al almacén delegacional del Seguro Social en Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, donde se revisaron temas relacionados con el abasto de insumos médicos, equipamiento y logística, con el propósito de asegurar el funcionamiento integral de los servicios en la entidad. Boletín Oficial