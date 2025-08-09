sábado, agosto 9, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalExigen a la SHCP Informe Detallado Sobre Médicos Cubanos Contratados por México
Nacional

Exigen a la SHCP Informe Detallado Sobre Médicos Cubanos Contratados por México

0
20

Cuántos se han Empleado, Qué Función Realizan, a qué Unidades Están Asignados y monto de Viáticos
——
Desde el 2022 se han Destinado más de 2 mil Mdp Para Pagarles sus Sueldos

Ciudad de México; 08 de Agosto de 2025.- El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar un informe completo acerca de cuántos médicos cubanos están contratados en México, qué función realizan en específico, a qué unidades están asignados y cuál es el monto de viáticos que ejercen.
«Se trata de saber si verdaderamente están trabajando en clínicas u hospitales públicos, y no estén haciendo labor política para enaltecer dictaduras», dijo.
Señaló que desde el 2022, México ha ejercido más de dos mil millones de pesos para mantener a médicos cubanos «sin resultados para la ciudadanía».
«Es claro que no han dado satisfacción a los indicadores internacionales que aplican para modelos de salud universales como el que tiene México o Dinamarca, de lo que tanto presumía el sexenio anterior de la 4T», dijo.
Lamentó que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, han evadido los esquemas de transparencia y rendición de cuentas que, como sujetos obligados deben cumplir.
«Los médicos cubanos no llegaron a México para una labor altruista y de colaboración, están en el país para impulsar doctrinas populistas porque son misioneros del régimen cubano que en su momento, López Obrador abrazó», expresó.
El legislador del PAN precisó que en vez de atraer médicos populistas cubanos, el Gobierno Federal debe contratar a egresados de las universidades públicas. Sun

Exigen a la SHCP Informe Detallado Sobre Médicos Cubanos Contratados por México
Artículo anterior
Adidas, Bajo la Lupa del Gobierno Federal por Huaraches
Artículo siguiente
Zoé Robledo Supervisa Construcción de Nuevo HGZ en Tula, Hidalgo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Celebraron el Éxito

Al Instante staff - 0
Las egresadas de la Licenciatura en Educación Preescolar celebraron el haber culminando satisfactoriamente su carrera. Por ello, estuvieron acompañadas de sus familiares, quienes la...
Leer más

Motociclista lesionado tras ser impactado por conductor que no respetó el alto en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas – 8 de agosto de 2025. Alrededor de las 18:46 horas de este viernes, un accidente vial dejó a un joven motociclista lesionado...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Inagura Primera Etapa del Hospital Regional ISSSTE de Tlajomulco.

Al Instante staff - 0
Comunicado 345/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL ISSSTE DE TLAJOMULCO, JALISCO, EN BENEFICIO DE 380 MIL DERECHOHABIENTES * Recordó que, del 1...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV