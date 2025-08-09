sábado, agosto 9, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalAdidas, Bajo la Lupa del Gobierno Federal por Huaraches
Nacional

Adidas, Bajo la Lupa del Gobierno Federal por Huaraches

0
18

Ciudad de México; 08 de Agosto de 2025.- Ante el caso de la empresa Adidas acusada de apropiación cultural por su nuevo modelo de calzado «Oaxaca Slip-On», que fusiona un huarache con un zapato deportivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están viendo la parte jurídica para apoyar a los pueblos originarios, así como revisando la ley para garantizar que para evitar que haya usurpación de la cultura de los pueblos originarios.
«Muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país. De hecho, estamos trabajando en una ley para garantizar además de lo que ya existe. Y en cierta manera estamos usurpando la creatividad de un pueblo indígena», explicó sobre el tema de los huaraches.
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, explicó que Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron la construcción cultural de vida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Yalalá en Oaxaca, pero que ya se pusieron en contacto y comenzarán pláticas para ver si hay resarcimiento del daño al pueblo que se vio plagiado y que sufrió esta apropiación cultural.
-¿Y hay posibilidad de sacarlos del mercado?», se le preguntó.
–«En este momento va a ser la plática para ver si hay algún resarcimiento. En realidad es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio. Y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no, pues ya… Estamos ya estudiando también la vía legal», destacó Claudia Sheinbaum.Sun

Adidas, Bajo la Lupa del Gobierno Federal por Huaraches
Artículo anterior
Reinicia el Arribo de Paisanos Deportados Desde EEUU al Aeropuerto de Tapachula
Artículo siguiente
Exigen a la SHCP Informe Detallado Sobre Médicos Cubanos Contratados por México
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Celebraron el Éxito

Al Instante staff - 0
Las egresadas de la Licenciatura en Educación Preescolar celebraron el haber culminando satisfactoriamente su carrera. Por ello, estuvieron acompañadas de sus familiares, quienes la...
Leer más

Motociclista lesionado tras ser impactado por conductor que no respetó el alto en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas – 8 de agosto de 2025. Alrededor de las 18:46 horas de este viernes, un accidente vial dejó a un joven motociclista lesionado...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Inagura Primera Etapa del Hospital Regional ISSSTE de Tlajomulco.

Al Instante staff - 0
Comunicado 345/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL ISSSTE DE TLAJOMULCO, JALISCO, EN BENEFICIO DE 380 MIL DERECHOHABIENTES * Recordó que, del 1...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV