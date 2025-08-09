Reinicia el Arribo de Paisanos Deportados Desde EEUU al Aeropuerto de Tapachula

Los Repatriados Fueron Trasladados al Centro de Atención “México te Abraza”, Instalado en el Estacionamiento del Estadio Olímpico

En Dicho Espacio se les Brinda Asistencia Médica, una Tarjeta con 2 mil Pesos Para Pasajes y se les Inscribe a un Programa de Empleo

También hay Espacio Para 600 Personas, Para que Descansen y Poder Emprender el Viaje a sus Lugares de Origen

*AUTORIDADES BRINDAN ATENCIÓN A LOS CONNACIONALES DE DIFERENTES ESTADOS DEL PAÍS QUE LLEGARON ESTE FIN DE SEMANA A LA CIUDAD VÍA AÉREA.

Tapachula, Chiapas; 8 de Agosto del 2025.- Este jueves y viernes empezaron a llegar los vuelos al aeropuerto internacional de Tapachula con migrantes mexicanos que están siendo deportados por autoridades migratorias de los Estados Unidos, por lo que las autoridades federales y estales en nuestro país instalaron un centro de atención para estas personas en esta localidad fronteriza con Guatemala.

El vuelo No. 63 llegó con 118 pasajeros, de los cuales 100 son hombres, 12 mujeres, 3 menores masculinos y 3 menores femeninos.



Reinicia el Arribo de Paisanos DeportadosDesde EEUU al Aeropuerto de Tapachula[/caption] También se informó que, de los 118 pasajeros, 15 de ellos son chiapanecos, 14 hombres y una mujer. Y de diferentes Estados del país.A la medianoche de este viernes también las autoridades dieron a conocer del arribo de otro vuelo con decenas de migrantes mexicanos.Se espera que mediante una coordinación entre autoridades mexicanas y de EU se reciban en los próximos días más vuelos con más mexicanos deportados en el aeropuerto de esta Ciudad, ya que las autoridades migratorias del vecino país del norte siguen implementando redadas y operativos contra los migrantes en diferentes ciudades de la unión americana, por lo que se han incrementado las detenciones de mexicanos.Las autoridades mexicanas han implementado el programa de atención a los paisanos denominado “Chiapas Te Abraza”, por lo que instalaron un campamento de atención en el área de estacionamiento en el Estadio Olímpico de esta Ciudad.En dicho espacio se les brinda a los connacionales, una tarjeta “Paisano” de Bienestar, la cual cuenta con 2 mil Pesos como apoyo de Gobierno Federal, también se les otorga atención médica en el módulo de IMSS- Bienestar y se les proporciona información sobre vacantes en el sistema Nacional de Empleo, también asiste la Secretaría del Campo Bienestar, para informar sobre los proyectos y apoyos que pueden obtener.En los vuelos con migrantes mexicanos, vienen personas de diferentes entidades de la república mexicana, por lo que en el centro de atención también se les brinda un espacio para poder descansar, para que posteriormente puedan viajar hasta sus lugares de origen. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros