Tapachula Fortalece Lazos con Guatemala en el 6º Congreso de Turismo Rural y Comunitario

*Delegación del Ayuntamiento Participa en el Evento.
Tapachula participó en el 6º Congreso de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, dando seguimiento a las reuniones sostenidas con la secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, y el coordinador ejecutivo, Segundo Guillén, así como con empresarios y autoridades turísticas de Guatemala, para impulsar el trabajo conjunto entre ambos países.
En el encuentro se destacó el potencial de Tapachula para el turismo de reuniones e incentivos, gracias a su ubicación estratégica, conectividad y riqueza cultural y natural, abriendo nuevas oportunidades de colaboración con el sector turístico guatemalteco.
Boletín Oficial