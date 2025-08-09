sábado, agosto 9, 2025
Tapachula Fortalece Lazos con Guatemala en el 6º Congreso de Turismo Rural y Comunitario

*Delegación del Ayuntamiento Participa en el Evento.

Tapachula participó en el 6º Congreso de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, dando seguimiento a las reuniones sostenidas con la secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, y el coordinador ejecutivo, Segundo Guillén, así como con empresarios y autoridades turísticas de Guatemala, para impulsar el trabajo conjunto entre ambos países.

La delegación estuvo encabezada por el titular de la Oficina de Turismo Municipal, Tomás Torres Guzmán junto a la Lic. Yazmín Solís, gerente de Exytur; la Lic. Patricia Cárdenas, presidenta de AMEXME; Ricardo Lara, coordinador de Grupos Especiales de la Policía Municipal; Luis Eduardo Terán, director de Vialidad y Tránsito Municipal; Isabel Villers y Alfredo Gálvez, empresarios tapachultecos.
En el encuentro se destacó el potencial de Tapachula para el turismo de reuniones e incentivos, gracias a su ubicación estratégica, conectividad y riqueza cultural y natural, abriendo nuevas oportunidades de colaboración con el sector turístico guatemalteco.
Tapachula con Aroma a Chiapas, extraordinario por naturaleza.

