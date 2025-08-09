Productores del Soconusco Buscan Opciones de Crédito Para sus Cosechas

*Ante Falta de Apoyo al Sector Agropecuario.

Tapachula, Chiapas; 8 de Agosto de 2025.- El cierre de Financiera Rural dejó un vacío significativo en el apoyo al sector agropecuario mexicano, lo cual representa un desafío para los productores del país. Ante esta situación, la Unión de Crédito del Soconusco, liderada por el Ing. Daniel de Jesús Zamora Méndez, ha identificado una oportunidad crucial para contribuir al desarrollo económico del campo chiapaneco.

Explicó que la institución tiene un compromiso firme con la región, con la intención de canalizar los recursos necesarios para atender las crecientes necesidades de los productores.



1 de 3

“El sector agropecuario de Chiapas requiere atención inmediata, y estamos dispuestos a asumir ese papel”, señaló.Para hacer frente a este desafío, la Unión de Crédito del Soconusco trabaja de manera estrecha con el Banco de México y FIRA, en una alianza estratégica para garantizar que los recursos lleguen de forma eficiente a los productores locales.Su enfoque no tiene fronteras, buscan fortalecer el agro a nivel local, regional y estatal, reconociendo el vasto potencial que ofrece la región del Soconusco.“Estamos listos para expandirnos sin límites. El objetivo es brindarles las herramientas necesarias a los productores para que crezcan y se desarrollen”, destacó.Un pilar esencial en su estrategia es el origen del crédito, un proceso que asegura un análisis detallado y personalizado de cada solicitud. Esto garantiza relaciones financieras sólidas y sostenibles a largo plazo, minimizando los riesgos para ambas partes.Si bien las operaciones realizadas hasta el momento son limitadas, la institución está enfocada en aumentar este número, considerando la gran cantidad de productores que actualmente no cuentan con acceso a financiamiento.La oferta de la Unión de Crédito del Soconusco es diversa e inclusiva, dirigida a productores de cultivos emblemáticos como mango, café, banano y cacao, así como al sector ganadero.Además, planean contratar especialistas que les permitan impulsar estos sectores con mayor eficacia. La visión a largo plazo incluye una expansión hacia toda la costa chiapaneca, desde Mapastepec y Motozintla hasta Tapachula y Unión Juárez, con el objetivo de cubrir toda la frontera y, eventualmente, alcanzar nivel estatal.Con una sólida trayectoria en el ámbito comercial y de servicios, la institución ha logrado posicionarse como un referente en Tapachula, y ahora apuesta por fortalecer su presencia en el sector agropecuario.Por otro lado, la Unión de Crédito ha comenzado a innovar en el ámbito de los microcréditos individuales, con el fin de apoyar a pequeños emprendedores.A diferencia de otras financieras que operan con esquemas grupales, esta institución se enfoca en brindar apoyo personalizado a las microempresas. Aunque la mayor parte de sus créditos se destinan a PYMES, también destinan entre el 20% y el 30% a grandes empresas.Invitó a todos los productores, tanto pequeños como grandes, a acercarse a la Unión de Crédito del Soconusco, ubicada en la Central Norte y 15 Poniente en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista