Personal Naval Participó en el Evento “Conoce a los Héroes de tu Ciudad”

Tapachula, Chiapas; 08 de Agostode 2025.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, porconducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, informó que ayer personal naval participó en elevento “Conoce a los Héroes de tu ciudad”, en las instalaciones del Centro de DesarrolloComunitario del municipio de Tapachula, Chiapas.

En el citado evento, se tuvo la presencia de niños y adolescentes de diversas edades,con el propósito de generar conciencia y brindar a la juventud mexicana la oportunidad detener un acercamiento con la Institución, para comprender las tareas y funciones quedesarrolla el personal naval.



Asimismo, elementos de esta Institución difundieron el quehacer de la Armada, asícomo los principios que rigen a la Secretaría de Marina: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo,promoviendo el conocimiento de los símbolos patrios y el fortalecimiento de valores en losniños y adolescentes inculcando en ellos un sentido de pertenencia del amor hacia la patria.De esta manera la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye enactividades de proximidad social con la ciudadanía, como parte de la Estrategia Nacional paraFortalecimiento de los ejes estratégicos de Comunicación, Confianza y Acción Social, rumbo al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda