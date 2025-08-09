Buscan Impulsar la Comercialización Legal de Madera en la Región

*A Través del Manejo Forestal Comunitario.

Tapachula, Chiapas; 8 de Agosto del 2025.- El “manejo forestal comunitario” es una forma de incorporar e incrementar los ingresos de cafetaleros y cacaoteros que han conservado sus bosques y quieren aprovecharlo bajo la normatividad actual, dio a conocer en entrevista, Jorge Aguilar Reyna, coordinador del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, red maya de organizaciones orgánicas.

Esto es una gran oportunidad, debido a que México es deficitario en maderas tropicales, importamos casi “7 mil millones de dólares en maderas tropicales”, comentó.



Irónicamente, Chiapas tiene muy escasa comercialización de sus maderas tropicales, a pesar de que somos centro de origen de varias de ellas. Maderas duras, maderas finas, maderas que pueden ser hidroenergéticas, que pueden ser susceptibles para ser polos de desarrollo.Y es que la madera es una posibilidad, es una industria de alto valor, si se sabe trabajar de manera legal.Por eso están haciendo en Casfa, desde hace más de 5 años, proyectos pilotos, y ahora van a incorporar dos comunidades que son propiedad privada, que son propiedad de Casfa, al sistema agroforestal.En cuanto a la comercialización dijo desde hace 2 años se viene trabajando ese aspecto. Por lo que han mandado madera a fábricas de muebles de Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México y ahora se quiere exportar.Hay unas maderas muy finas, aquí le llaman el ronrón, o también el tepemixtle o el mismo cedro, que son maderas muy buenas para el exterior, para terrazas, para acabados, para piso, y lo que están requiriendo es flexibilidad en las normas, y mayor agilidad en las respuestas, dijo. EL ORBE/ JC