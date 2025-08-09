sábado, agosto 9, 2025
Buscan Impulsar la Comercialización Legal de Madera en la Región

*A Través del Manejo Forestal Comunitario.

Tapachula, Chiapas; 8 de Agosto del 2025.- El “manejo forestal comunitario” es una forma de incorporar e incrementar los ingresos de cafetaleros y cacaoteros que han conservado sus bosques y quieren aprovecharlo bajo la normatividad actual, dio a conocer en entrevista, Jorge Aguilar Reyna, coordinador del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, red maya de organizaciones orgánicas.
Esto es una gran oportunidad, debido a que México es deficitario en maderas tropicales, importamos casi “7 mil millones de dólares en maderas tropicales”, comentó.

Irónicamente, Chiapas tiene muy escasa comercialización de sus maderas tropicales, a pesar de que somos centro de origen de varias de ellas. Maderas duras, maderas finas, maderas que pueden ser hidroenergéticas, que pueden ser susceptibles para ser polos de desarrollo.
Y es que la madera es una posibilidad, es una industria de alto valor, si se sabe trabajar de manera legal.
Por eso están haciendo en Casfa, desde hace más de 5 años, proyectos pilotos, y ahora van a incorporar dos comunidades que son propiedad privada, que son propiedad de Casfa, al sistema agroforestal.
En cuanto a la comercialización dijo desde hace 2 años se viene trabajando ese aspecto. Por lo que han mandado madera a fábricas de muebles de Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México y ahora se quiere exportar.
Hay unas maderas muy finas, aquí le llaman el ronrón, o también el tepemixtle o el mismo cedro, que son maderas muy buenas para el exterior, para terrazas, para acabados, para piso, y lo que están requiriendo es flexibilidad en las normas, y mayor agilidad en las respuestas, dijo. EL ORBE/ JC

