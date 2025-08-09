Presunto Asaltante fue Herido y le Amputaron la Mano Izquierda

*En la Colonia Indeco.

Tapachula, Chiapas; 08 de Agosto – Un hombre que vive, al parecer, en situación de calle, resultó gravemente herido después de intentar ingresar a un domicilio particular en la colonia Indeco.

Según testigos, el hombre fue agredido con un arma blanca después de intentar entrar a un domicilio particular y minutos más tarde fue encontrado tirado frente a una tortillería, en la Colonia Nuevo Mundo 2 con heridas visibles, principalmente con la amputación parcial de la mano izquierda, de donde sangraba abundantemente.

Al ver esto, de inmediato los vecinos del lugar reportaron a esta persona herida al 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula, quienes después de recibir el reporte canalizaron el auxilio a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula, y acudieron al lugar a bordo de la ambulancia Chis -189, para brindarle atención prehospitalariaa esta persona.

En el lugar le colocaron un vendaje compresivo para contener la hemorragia y lo trasladaron de emergencia al Hospital Regional de Tapachula,donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La Policía Municipal también se presentó en el lugar para realizar las primeras indagatorias.

Los vecinos aseguraron que el hombre había sido visto rondando por la zona desde días atrás, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado si se procederá legalmente por intento de allanamiento o si la agresión será investigada, ya que no hay denunciante. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda