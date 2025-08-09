Eduardo Ramírez Conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Zinacantán

El Gobernador Ratificó el Compromiso de Preservar la Cultura de los Pueblos de Chiapas

Inauguró el Festival Bats’i Fest 2025, el Cual Busca Fortalecer los Lazos Entre la Población Indígena y Mestiza

Previo a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Bats’i Fest 2025, una celebración que exalta el rock indígena, la identidad cultural y la fuerza creativa de los pueblos originarios de Chiapas.

En el municipio de Zinacantán, el mandatario ratificó su compromiso de preservar la cultura de los pueblos de Chiapas y de honrar su enseñanza de mantener un equilibrio armonioso con el entorno. Subrayó que parte de su labor como gobernante es vivir y compartir la cultura y las tradiciones que los distinguen.



La directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, destacó que este festival, retomado tras varios años de ausencia, forma parte del compromiso del gobierno de la Nueva ERA de reavivar la música y las tradiciones culturales de los pueblos originarios. Añadió que también busca fortalecer los lazos entre la población indígena y mestiza a través de la música y el diálogo cultural. "El lenguaje es una posibilidad de liberación y la música es una posibilidad de unión", expresó.Por su parte, el vocalista de la banda de rock tsotsil Sak Tzevul, Damián Martínez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, a su comunidad y a los pueblos originarios, la oportunidad de compartir y escuchar su música. Enfatizó la importancia histórica de reconocer que el rock tiene raíces en Zinacantán y celebró, junto con la agrupación Hamac Caziim, sus 30 años de trayectoria, llevando sus cantos a diversos rincones de México y del mundo.Este festival integra música, arte, talleres, exposiciones y otras expresiones, con el propósito de visibilizar y fortalecer las lenguas originarias y el talento joven de Chiapas.En este evento estuvieron presentes el presidente municipal de Zinacantán, José Martínez Pérez; la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz; la representante de la Casa Chiapas en Tampa, Florida, Estados Unidos, Cielo Gómez; el líder de la banda de rock Hamac Caziim, Francisco "El Indio" Molina; Diana Reyes, representante legal y productora de Hamac Caziim; la directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, María de la Flor Gómez Cruz; así como autoridades tradicionales y público en general.