Obtiene FGE sentencia ejemplar de 100 años de prisión para responsable de homicidio calificado

– Además, pagará por reparación del daño más de un millón 700 mil pesos

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Bernabé “N”, como responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondieran a los nombres de Abraham “N” y José “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Solosuchiapa, el 5 de noviembre de 2022.

El Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pichucalco dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, condenándolo a una penalidad de 100 años de prisión.

Así también, el sentenciado deberá pagar por la reparación del daño el monto de un millón 749 mil 444 pesos; además no se le concedió ningún beneficio para la sustitución de la pena, ordenando el Juez la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Yamil Melgar: Buenas noticias para Tapachula. Hoy supervisamos de manera cercana los avances en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos
Programas para el Bienestar. Morelia, Michoacán
