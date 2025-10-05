domingo, octubre 5, 2025
Violentos Enfrentamientos Entre Manifestantes y Agentes Federales en Portland, EUA

Este sábado, la ciudad de Portland, Oregón, vivió una nueva noche de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las protestas, inicialmente pacíficas, derivaron en disturbios tras el uso de granadas de humo y gases lacrimógenos, mientras crece la tensión por la política de deportación agresiva del gobierno de Donald Trump.

En respuesta, Trump federalizó a 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregón el 29 de septiembre bajo el Título 10, sin el consentimiento de la gobernadora Tina Kotek ni del alcalde de Portland, Keith Wilson, quienes calificaron la medida como “innecesaria e ilegal”. Ambos sostienen que las protestas están contenidas y son mayoritariamente pacíficas.
Ese mismo día, la jueza federal Karin J. Immergut emitió una orden de restricción temporal (TRO) que bloquea el despliegue de tropas federales en Portland hasta el 18 de octubre. En su fallo de 31 páginas, advirtió que “no existe amenaza a la seguridad nacional” y que el uso de tropas viola la Décima Enmienda. La Casa Blanca anunció que apelará, acusando a la jueza de hacer “guerra legal”.
Paralelamente, Trump autorizó el despliegue de 300 elementos de la Guardia Nacional de Illinois hacia Chicago, pese a la fuerte oposición del gobernador demócrata JB Pritzker. Según la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, las tropas tienen la misión de “proteger activos federales” en medio de “disturbios violentos y anarquía”.
Las tensiones en Chicago se intensificaron tras redadas migratorias en barrios como Brighton Park, donde incluso ciudadanos estadounidenses han sido arrestados por error. Este sábado, una mujer resultó herida en un tiroteo durante una protesta, y más de una docena de manifestantes fueron detenidos el día anterior.
Aunque no se ha confirmado la fecha exacta ni la ubicación de las tropas, se espera que lleguen en las próximas horas o días, posiblemente cerca de instalaciones de ICE en Broadview. Actualmente, unos 300 agentes federales ya operan desde la Estación Naval Great Lakes.
En medio de acusaciones de autoritarismo y conflictos entre poderes estatales y federales, Trump utiliza estas ciudades como pruebas de su política de “ley y orden”, lo que augura nuevas jornadas de tensión y protestas en Estados Unidos.

