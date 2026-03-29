Gasolineras Emitirán Nuevo Complemento de Factura en Abril

Ciudad de México, 28 de Marzo.- A partir del 24 de abril, las gasolinerías deberán emitir un nuevo complemento como parte del proceso de facturación, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para facturar con este nuevo mecanismo, mediante el cual se busca combatir el mercado ilícito de combustibles, las empresas deberán tener vigente su permiso para operar emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Con ello, el gobierno federal reiteró su compromiso con la sociedad para promover la legalidad, combatir el robo y contrabando de gasolinas.



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También se busca fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población, enfatizó el SAT en un comunicado conjunto con la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la CNE.Se trata del Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).Así, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diesel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE. De lo contrario, no podrán emitir CFDI por este concepto, es decir, se quedarán sin facturar.Por eso, invitó a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE.Reiteró que solamente con la vigencia podrán emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Sun