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Gasolinazo Encarece Costo en Traslado de Mercancías

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Aumento en Hidrocarburos ha Rebasado la Capacidad Económica de Pequeños Productores
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Los Precios Poco Favorables en el Mercado los Pone en un Escenario Adverso
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Exigen al Gobierno Federal que Active Programas Emergentes Para Apoyar a Productores

*PRODUCTORES DE LA REGIÓN LAMENTAN QUE EL ALZA EN EL DIÉSEL Y LA GASOLINA HA IMPACTADO DIRECTAMENTE EN LA RENTABILIDAD DE MERCANCÍA Y ALIMENTOS.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo de 2026.– La difícil situación que atraviesa el sector cafetalero en la zona alta de Tapachula se ha intensificado debido al incremento sostenido en los precios de los combustibles, lo que ha impactado directamente en la rentabilidad de los pequeños productores.

Habitantes del Ejido Unión Mexicana advirtieron que el encarecimiento de la gasolina y el diésel ha elevado de manera considerable los costos de traslado del grano, desde las parcelas hasta las comunidades y, posteriormente, hacia la cabecera municipal, reduciendo aún más sus márgenes de ganancia.
Ramiro García Valencia, ejidatario de la localidad, explicó que este año enfrentan un escenario adverso, baja producción y precios poco favorables en el mercado, a lo que ahora se suma el aumento en los gastos logísticos.
Nos afecta bastante. La producción fue baja y el precio del café también está caído. A esto se le agrega el traslado, solo para mover el café del terreno a la comunidad se pagan alrededor de 50 pesos por caja en cada viaje, detalló.
El testimonio refleja una problemática generalizada en la región, donde cientos de familias dependen del cultivo del café. De acuerdo con los productores, el alza en los combustibles no solo impacta en el transporte, sino que ha provocado un incremento en los precios de alimentos y productos básicos que llegan a las comunidades rurales.
Señaló que, aunque en administraciones pasadas se han otorgado apoyos al campo, el aumento actual en los hidrocarburos ha rebasado la capacidad económica de los pequeños productores, complicando la continuidad de sus actividades.
Ante este panorama, cafeticultores del Soconusco hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para fortalecer los apoyos al sector y establecer programas que permitan enfrentar el incremento en los costos de operación.
Somos pequeños productores y necesitamos respaldo para seguir trabajando nuestras tierras. Los gastos son cada vez mayores y lo que obtenemos ya no alcanza para cubrirlos, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista

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