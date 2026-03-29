domingo, marzo 29, 2026
spot_img
InicioDeportesInaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos
DeportesLocal

Inaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos

0
16

El Propósito es Fomentar la Activación Física y el Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes
——
Se Trabaja Para el Rescate de Espacios Públicos y Transformarlos en Centros Deportivos

Con el firme propósito de fomentar la activación física y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, inauguró la Escuela Municipal de Fútbol en las instalaciones del Parque «Los Cerritos».
La titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, destacó que estas acciones forman parte de las políticas públicas instruidas por el alcalde Yamil Melgar Bravo, enfocadas en recuperar los espacios públicos y transformarlos en centros de formación deportiva que alejen a la niñez de conductas de riesgo y del sedentarismo.

“Queremos estimular a las nuevas generaciones bajo la premisa de que el deporte es salud, esta escuela es un espacio para que nuestras niñas y niños desarrollen disciplina, trabajo en equipo y habilidades físicas”, enfatizó la servidora pública municipal.
Al respecto, el director de Deporte Municipal, Oswaldo Manuel Cárdenas Vázquez, informó que este proyecto nace como un semillero de talento local, detallando que la escuela opera bajo un esquema mixto, atendiendo actualmente a 40 niños y 23 niñas en un rango de edad de los 7 a los 12 años.
Finalmente dijo que la Escuela Municipal de Fútbol ofrece sus entrenamientos los días martes y jueves, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, en el Parque Los Cerritos. Boletín Oficial

Inaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos
Artículo anterior
Comerciantes Protestas por Constantes Apagones en el Centro de Tapachula
Artículo siguiente
Gasolinazo Encarece Costo en Traslado de Mercancías
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

México y Portugal Empatan sin Goles en Inauguración del Estadio “Banorte”

Al Instante staff - 0
El Antiguo Estadio Azteca Ofreció un Espectacular Show Para su Reapertura Ciudad de México, marzo 28.- Después de que se confirmara que Cristiano Ronaldo no...
Leer más

Inaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos

Al Instante staff - 0
Con el firme propósito de fomentar la activación física y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de...
Leer más

Pensión Mujeres Bienestar. General Pánfilo Natera, Zacatecas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Pensión Mujeres Bienestar, que encabeza la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV