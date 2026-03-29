domingo, marzo 29, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalComerciantes Protestas por Constantes Apagones en el Centro de Tapachula
Local

Comerciantes Protestas por Constantes Apagones en el Centro de Tapachula

0
14

*Llaman a Revisar la Red Eléctrica.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo de 2026.– La falta constante de energía eléctrica en el centro de Tapachula ha detonado el hartazgo ciudadano, luego de que vecinos del callejón Belisario Domínguez, entre 6ª y 8ª Norte, decidieran bloquear la vialidad como medida de presión ante lo que califican como un servicio deficiente por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con los afectados, llevan al menos tres días sin suministro eléctrico, situación que ha impactado directamente a familias y a decenas de negocios de la zona centro, donde se concentran cerca de mil establecimientos comerciales de distintos giros. Las pérdidas económicas, aseguran, son considerables, especialmente para quienes dependen de la refrigeración, equipos eléctricos y atención continua al público.
El problema, señalan, no es nuevo. Los apagones se han vuelto recurrentes, evidenciando fallas estructurales en la red de distribución, particularmente en un transformador que, aseguran, ya es insuficiente para la demanda actual del sector.
Ante la falta de respuesta oportuna, los vecinos optaron por cerrar el acceso con vehículos y retener a personal de la CFE que acudió a revisar la falla, exigiendo como condición el reemplazo inmediato del transformador para restablecer el servicio.
Este conflicto pone de relieve no solo una falla técnica, sino un problema de fondo en la infraestructura eléctrica de una de las zonas más dinámicas económicamente de la ciudad. Comerciantes advierten que la inestabilidad en el suministro no solo afecta sus ingresos diarios, sino que también deteriora la confianza de clientes y proveedores.
Los inconformes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una solución concreta, mientras que la intervención de autoridades será clave para evitar que la situación escale y garantizar tanto el restablecimiento del servicio como la seguridad de los trabajadores retenidos.
El caso evidencia la urgencia de invertir en mantenimiento y modernización de la red eléctrica, en una ciudad donde la actividad económica no puede sostenerse sin servicios básicos eficientes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

Comerciantes Protestas por Constantes Apagones en el Centro de Tapachula
Artículo anterior
Iglesia de San Agustín Anuncia Actividades por Semana Santa
Artículo siguiente
Inaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

México y Portugal Empatan sin Goles en Inauguración del Estadio “Banorte”

Al Instante staff - 0
El Antiguo Estadio Azteca Ofreció un Espectacular Show Para su Reapertura Ciudad de México, marzo 28.- Después de que se confirmara que Cristiano Ronaldo no...
Leer más

Inaugura Ayuntamiento de Tapachula Escuela Municipal de Fútbol en Los Cerritos

Al Instante staff - 0
Con el firme propósito de fomentar la activación física y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de...
Leer más

Pensión Mujeres Bienestar. General Pánfilo Natera, Zacatecas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Pensión Mujeres Bienestar, que encabeza la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV