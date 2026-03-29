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Iglesia de San Agustín Anuncia Actividades por Semana Santa

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*Para Celebrar la Cuaresma.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo de 2026.– Con profunda devoción y sentido espiritual, la parroquia San Agustín se alista para celebrar la Semana Santa, considerada el eje central de la fe católica, donde se conmemoran los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
El vicario, Gilberto Damián García, informó que las actividades iniciarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, destacando una procesión que partirá del Parque Bicentenario hacia el templo, simbolizando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Los días más significativos continuarán con el Jueves Santo, donde se realizará el tradicional lavatorio de pies, recordando la última cena y el mandamiento del amor; el Viernes Santo, con el Viacrucis por las calles aledañas y la adoración de la Santa Cruz; y el Sábado Santo, con la solemne Vigilia Pascual en el Parque de las Etnias, donde se bendecirá el fuego nuevo, símbolo de la luz de Cristo resucitado.
El vicario subrayó que estas celebraciones representan “el misterio más grande de la fe”, pues a través de estos acontecimientos, los creyentes renuevan su esperanza y su vínculo con Dios.
En este contexto, destacó la participación activa de familias, niños y jóvenes, quienes no solo asisten a las celebraciones, sino que también forman parte de actividades como la Pascua juvenil, fortaleciendo la transmisión de la fe a nuevas generaciones.
Asimismo, resaltó la presencia de comunidades migrantes, particularmente haitianos, venezolanos y cubanos, quienes poco a poco se integran a la vida parroquial. Aunque factores culturales y económicos limitan su asistencia, algunos ya participan en actividades como el Viacrucis, reflejando una fe compartida más allá de las fronteras.
De esta manera, la parroquia San Agustín se convierte en un espacio de encuentro espiritual y comunitario, donde la Semana Santa no solo se celebra, sino que se vive como un tiempo de reflexión, unidad y renovación de la fe. EL ORBE/ JC.

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