Festival Magisterial Impulsa la Cultura y la Educación Alternativa en la Costa Grande

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo de 2026.– En un esfuerzo por fortalecer la identidad cultural y promover una educación con sentido social, docentes de la región Costa Grande, pertenecientes a la Sección VII del magisterio, llevaron a cabo un festival de danzas folclóricas enfocado en el rescate de las tradiciones y la implementación del proyecto de educación alternativa.

Durante el evento, Javier Ángel Ruiz Velasco destacó que el principal objetivo es recuperar las raíces culturales propias de la región y del país, fomentando la participación de estudiantes y maestros de nivel básico, desde preescolar hasta secundaria.



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“El propósito es que estas actividades se repliquen en las escuelas y centros de trabajo, fortaleciendo la formación integral de niñas, niños y jóvenes a través de nuestras danzas autóctonas”, expresó.Por su parte, Erwin Herrera Estudillo subrayó que este tipo de encuentros forman parte de una estrategia más amplia del movimiento magisterial, que contempla rutas políticas, jurídicas y pedagógicas.Explicó que el festival no solo busca proyectar el folclore, sino también consolidar espacios educativos donde la cultura sea una herramienta de transformación social.En este contexto, el profesor Gabriel Díaz Ordoñez, quien también coordina estas actividades, resaltó la importancia de articular esfuerzos entre docentes para impulsar el proyecto de educación alternativa en la región.Señaló que estas acciones permiten fortalecer el vínculo entre comunidad, escuela y cultura, promoviendo una educación más incluyente y contextualizada.Finalmente, los organizadores hicieron un llamado al magisterio a mantenerse activos tanto en las jornadas de lucha como en las iniciativas educativas y culturales, destacando que la transformación social también se construye desde las aulas y la preservación de las tradiciones. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.