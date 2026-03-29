Procuraduría Agraria Acerca Servicios Legales a Ejidos y Comunidades Rurales

Tapachula Chiapas 28 de marzo de 2026.– Con el objetivo de reducir la brecha de género en la tenencia de la tierra, la Procuraduría Agraria puso en marcha la primera Caravana para las Mujeres en la Propiedad Social, una estrategia que acerca servicios legales directamente a ejidos y comunidades del estado.

La jornada, realizada bajo el lema “Es tiempo de mujeres”, permitió la entrega de alrededor de mil 600 certificados y títulos agrarios, brindando certeza jurídica a familias campesinas sin necesidad de trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, donde se ubica la única oficina del Registro Agrario Nacional (RAN).

El representante estatal de la institución, Jaime Ramírez Maza, explicó que esta iniciativa busca evitar gastos innecesarios y largos desplazamientos para los sujetos agrarios.

Subrayó además que, en el marco del mes de la mujer, se priorizó la entrega de documentos a mujeres, como parte de una política federal orientada a reconocerlas como titulares de derechos sobre la tierra.

El propósito es saldar una deuda histórica. Hoy se impulsa que las mujeres accedan plenamente a la propiedad social, rompiendo con años de exclusión en los núcleos agrarios, afirmó.

El impacto de este programa trasciende lo administrativo. Cada vez más mujeres ocupan cargos de representación, como comisariadas ejidales y consejeras de vigilancia,

consolidándose como actores clave en la gestión comunitaria.

Para las beneficiarias, recibir estos documentos significa seguridad patrimonial. Tal es el caso de Marta Evangelina Pérez Gómez, ejidataria de Unión Juárez, quien tras más de un año de espera obtuvo su certificado.

Me ahorré viajes y gastos. Este terreno es herencia de mi madre y hoy tengo la tranquilidad de contar con el documento.

Invito a quienes aún no regularizan su situación a acercarse, la atención es muy buena, expresó.

La Procuraduría Agraria reiteró que todos sus servicios, incluidos los procesos de defensa legal, son gratuitos. En Chiapas opera a través de ocho residencias, donde actualmente se atienden más de 950 juicios agrarios.

Ante la respuesta favorable, autoridades anunciaron que se realizarán al menos cuatro caravanas al año en distintas regiones del estado. La próxima está prevista para el 23 de abril en la zona de la Frailesca. EL ORBE/Nelson Bautista