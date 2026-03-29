domingo, marzo 29, 2026
Falta de Mantenimiento en Camellones Ocasiona Percance Automovilístico

*Sobre la 4ª Sur Prolongación, a la Altura de Boxito

Tapachula, Chiapas.- La noche de este sábado, alrededor de las 20:30 horas, se registró un percance menor sobre la 4ª Sur Prolongación, a la altura de la tienda conocida como Boxito, donde un automovilista terminó montado sobre un camellón.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo tipo Jetta color rojo circulaba de norte a sur sobre dicha vía, cuando intentó realizar una vuelta en “U” para incorporarse al carril contrario. Sin embargo, presuntamente no se percató de la existencia de un tramo de camellón que se encuentra cortado, lo cual, aunado a la falta de mantenimiento y la escasa iluminación en la zona, provocó que terminara sobre la estructura.

El incidente generó sorpresa entre quienes transitaban por el lugar; no obstante, la rápida intervención de trabajadores del volante en su modalidad de taxi, quienes de manera solidaria descendieron de sus unidades para brindar apoyo, permitió que el vehículo fuera retirado sin mayores complicaciones.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, quedando el hecho como un llamado de atención ante las condiciones de infraestructura y alumbrado en esa importante vialidad de la ciudad. EL ORBE / Martha Guillén

Falta de Mantenimiento en Camellones Ocasiona Percance Automovilístico
