Encabeza ERA Despliegue Interinstitucional del Operativo Semana Santa Segura 2026 en Catazajá

El Propósito es Prevenir Riesgos y Garantizar la Seguridad de las Familias

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Instancias Federales, Estatales y Municipales Coordinarán Acciones en Sitios Turísticos

Desde el municipio de Catazajá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha el Operativo Semana Santa Segura 2026, donde destacó que las Fuerzas Armadas y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegarán una amplia fuerza de tarea en las distintas regiones del estado, con el propósito de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las familias, así como de quienes visiten los destinos turísticos de Chiapas.

Acompañado por el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; el comandante de la 38 Zona Militar, Antonio Ramírez Escobedo; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario subrayó que la meta es que la temporada vacacional se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad, sin hechos que lamentar.



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En ese sentido, precisó que las instancias federales, estatales y municipales coordinarán acciones para salvaguardar la salud, la integridad, la vida y el patrimonio de la población. “Estaremos en las carreteras y en todos los puntos turísticos de la entidad para fortalecer la protección civil y evitar actos delictivos. Si la delincuencia no descansa, mucho menos las autoridades. Mientras ustedes disfrutan, nosotros trabajaremos para que se sientan acompañados por sus autoridades”, expresó.Ramírez Aguilar informó que el gobierno de la Nueva ERA analiza la consolidación del proyecto de construcción del malecón de Catazajá, y adelantó que se impulsarán acciones para fortalecer las actividades sociales, económicas y turísticas en la región. Posteriormente, encabezó el arranque oficial de las actividades, con la salida de unidades y personal de las distintas dependencias que participan en el operativo en esta zona.El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, puntualizó que el operativo cuenta con una fuerza de tarea de 10 mil 200 elementos en todo el estado, además de seis embarcaciones tipo monster y tres helicópteros que realizarán patrullajes preventivos, con el objetivo de consolidar a Chiapas como un destino seguro. En ese marco, exhortó a evitar excesos y prevenir situaciones de riesgo, y agregó que, gracias al despliegue permanente, la entidad registra cero robos y bloqueos carreteros.El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, indicó que, a partir de las estrategias en materia de seguridad, Chiapas está preparado para una nueva etapa turística. Señaló que esta coordinación permitirá que visitantes y familias chiapanecas disfruten con confianza los distintos destinos, impulsando la prosperidad regional.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que, de los 216 módulos de atención instalados en el estado, siete se ubicaron en esta región, en los municipios de Palenque, Catazajá y La Libertad, con el propósito de acercar servicios de salud, seguridad y protección civil a visitantes y población local. Boletín Oficial