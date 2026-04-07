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SAT Llama a Personas Físicas a Cumplir con Declaración Anual

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*Se Necesita la e.firma para Algunos Casos.

Ciudad de México, 6 de Abril.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que todas las personas físicas deben presentar su declaración anual 2025 dentro del plazo oficial que va del 1 al 30 de abril.
No respetar este calendario puede derivar en sanciones económicas, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación y evitar contratiempos de última hora.
El proceso se puede completar en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cada contribuyente cumpla con su obligación fiscal sin necesidad de acudir a oficinas.

¿Es obligatoria la e.firma para obtener devolución de impuestos?
Una de las dudas más frecuentes gira en torno al uso de la e.firma SAT para recibir un saldo a favor. La respuesta depende del monto y de ciertos factores específicos.
En muchos casos, es posible presentar la declaración anual únicamente con la contraseña y recibir la devolución automática. Sin embargo, existen escenarios en los que la e.firma se vuelve indispensable.
Casos en los que no necesitas e.firma
• Cuando el saldo a favor es menor a 10,000 pesos.
• Si el saldo supera los 10,000 pesos, pero no rebasa los 150,000 pesos, y se utiliza la misma cuenta CLABE registrada en años anteriores.
Casos en los que sí necesitas e.firma
• Cuando se registra por primera vez una cuenta interbancaria.
• Si se cambia la CLABE precargada y el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos.
En estos casos, la e.firma funciona como un mecanismo de validación adicional para garantizar la seguridad del trámite.

Cómo recuperar la e.firma paso a paso
Perder la e.firma o tenerla vencida puede convertirse en un obstáculo en plena temporada fiscal. Afortunadamente, existen alternativas para recuperarla.
Si la e.firma sigue vigente necesitarás:
• Ingresar a CertiSat Web o usar la app SAT ID
• Seleccionar la opción «Renovación del certificado»
• Descargar el nuevo archivo actualizado
Este proceso puede hacerse en línea sin necesidad de acudir a oficinas.
Sin embargo, si la e.firma está vencida o se perdieron los archivos, deberás:
Agendar una cita en el SAT bajo el trámite de renovación o revocación de personas físicas.
Presentarse con:
• Identificación oficial
• Memoria USB
• Correo electrónico activo
En estos casos, el trámite debe realizarse de forma presencial para validar la identidad del contribuyente. Sun

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