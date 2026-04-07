Trump Amenaza con “Aniquilar” Irán si no Reabre Estrecho de Ormuz

El Presidente de EEUU Dio Como Límite Este Martes Para Llegar a un Acuerdo

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Consejo de Seguridad de la ONU Fijará Postura Sobre el Conflicto

El presidente de Estados Unidos dijo que su país tiene un plan para destruir todos los puentes y las centrales eléctricas iraníes, lo que podría lograr “en cuatro horas, si queremos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes (06.04.2026) en rueda de prensa que todo Irán «puede ser aniquilado en una noche» y que eso podría suceder «mañana por la noche», en referencia al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Agregó que las fuerzas estadounidenses pueden arrasar todos los puentes y plantas energéticas en «cuatro horas”.



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«El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo», aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación que permitió el rescate, en territorio iraní, de los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.«Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio», dijo en rueda de prensa. «Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos», añadió. «Cada puente será arrasado y cada planta de energía quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse jamás», amenazó.«Paso muy significativo»El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.Trump ha escrito en redes sociales que Teherán tiene plazo hasta las 20:00 horas del martes (hora de Washington) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes. Las nuevas amenazas se conocen luego de que el mismo mandatario republicano dijera que una propuesta de alto al fuego con Irán era «un paso muy significativo».Dicha propuesta fue rechazada por Irán, que exige «poner fin definitivamente al conflicto”, de acuerdo con un reporte de la agencia estatal iraní Irna.El Consejo de Seguridad de la ONU Presentará Proyectode Resolución Para Navegación en Estrecho de Ormuz.Después de varias dilaciones, el texto será sometido a votación el martes a las 11:00 locales (15:00 GMT), nueve horas antes de que expire el ultimátum del presidente Donald Trump, que amenazó con destruir Irán «por completo» el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.La última versión del proyecto de resolución, que conoció la Agencia France Presse el lunes, condena los ataques iraníes contra los buques y «alienta firmemente a los Estados» implicados a «coordinar los esfuerzos, de naturaleza defensiva y proporcionados a las circunstancias, para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, incluso escoltando a los buques mercantes y comerciales».El texto también «exige» que Irán «cese inmediatamente todo ataque contra los buques» que transitan por esta vía marítima y «todo intento» de impedir la libre navegación.Asimismo, señala que el Consejo podría «considerar otras medidas» contra quienes socaven la misma.