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Ayuntamiento de Tapachula Restaura el Emblemático Reloj Floral

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*Yamil Melgar Trabaja por la Recuperación de Espacios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 6 de abril de 2026.— El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, impulsa acciones que continúan transformando los espacios públicos y fortaleciendo la seguridad de las familias tapachultecas, con obras de rehabilitación integral en puntos emblemáticos de la ciudad.
Como parte de estos trabajos, se realizó la restauración del reloj floral, un espacio representativo que hoy recupera su imagen tras años sin recibir mantenimiento. Los trabajos incluyeron la rehabilitación de su infraestructura, el cambio de números y su integración con el mural que da identidad a las y los tapachultecos, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y la percepción de seguridad en la zona.

El alcalde destacó que su administración seguirá dando cuenta de las distintas acciones de rehabilitación que se realizan en el municipio.
“Vamos a seguir impulsando obras que transformen nuestros espacios públicos. Esto abona a que las familias se sientan más seguras y orgullosas de su ciudad”, expresó Yamil Melgar.
En estos trabajos participó el secretario de Obras Públicas Municipales, ingeniero William Penagos, quien ha coordinado acciones que permiten avanzar en la recuperación de espacios con sentido social y urbano.
Melgar Bravo subrayó que hacer la diferencia en Tapachula es cuestión de voluntad y de compromiso con la ciudad.
“Es cuestión de querer a Tapachula para que luzca como lo que es: una ciudad chula y segura”, finalizó.
Como parte del mejoramiento integral del espacio, se implementaron acciones de iluminación estratégica, incluyendo reflectores de alta potencia instalados en torres elevadas, así como la iluminación de las letras distintivas y de los números del reloj floral, lo que permite reforzar la visibilidad y brindar mayor seguridad tanto para peatones como para automovilistas. Asimismo, se informó que las manecillas del reloj están próximas a entrar en operación para marcar correctamente la hora, una vez concluya la reparación del motor, el cual requiere piezas especiales para su funcionamiento.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir un entorno más ordenado, iluminado y seguro para todas y todos. Boletín Oficial

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