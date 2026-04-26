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PNC Realiza Cateo en Penal de Máxima Seguridad de Guatemala

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*- Decomisan Droga, Celulares, Armas y Posibles Listas de Extorsión
*- Desde Centros Penitenciarios Operan Estructuras Criminales

Guatemala; 25 de Abril del 2026.- Como parte de la estrategia de seguridad denominada Operación Centinela, la Policía Nacional Civil llevó a cabo una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala.
Durante la intervención, las autoridades localizaron diversos objetos ilícitos que evidencian la operación de actividades delictivas desde el interior del penal.

Entre lo decomisado destacan ocho teléfonos celulares, 21 cargadores, un panel solar y un router, equipos presuntamente utilizados para mantener comunicación ilegal con el exterior.
Asimismo, se incautaron distintas cantidades de droga, entre ellas 104 bolsas y 60 puros de marihuana, dos bolsas con piedras de crack y ocho “colmillos” de cocaína. A esto se suman 80 cajetillas de cigarros, cuatro armas blancas y fragmentos de papel con números telefónicos, los cuales podrían estar relacionados con posibles víctimas de extorsión.
Las autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan debilitar las estructuras criminales que continúan operando desde los centros de detención, especialmente aquellas dedicadas a la extorsión, uno de los delitos que más impacta a la población.
La acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para recuperar el control dentro de los penales y evitar que estos espacios sean utilizados como centros de operación del crimen organizado.
Asimismo, se reiteró el compromiso de mantener acciones constantes de supervisión y vigilancia en los centros penitenciarios del país. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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