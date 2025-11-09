domingo, noviembre 9, 2025
AjedrezLocal

Club Peones Rebeldes Confirma Participación en 38 Edición del Torneo de Ajedrez de EL ORBE

0
15

*Se Espera la Presencia de Jugadores Experimentados en el Deporte Ciencia.

Tapachula, Chiapas; 8 de Noviembre del 2025.- Los miembros del Club de Ajedrez Peones Rebeldes confirmaron su participación en la edición 38 del Torneo de Ajedrez de EL ORBE, en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda viuda de Zamora, el cual se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre del presente año en el salón de eventos del hotel Cabildos, en el centro de la Ciudad de Tapachula.
El dirigente de dicho club, el maestro Miguel Ángel Soto Barrios, manifestó que hay un gran interés de niños, jóvenes y adultos por participar en este gran evento del deporte ciencia, en donde también se espera la llegada de jugadores de diferentes regiones de Chiapas, así como de municipios de la región Soconusco.
“Estoy muy feliz, muy encantado que me tomen en cuenta la participación que me hizo la invitación el maestro Humberto Blanco Guillén, en ya ser parte de un grupo de aquí del ajedrez que estamos creciendo cada día más en estas escuelas”, comentó.

De igual forma, dio a conocer que hay muchos estudiantes de escuelas importantes como la Escuela Comercial América, Universidad UDEM, así como comercios de la plaza Galerías de Tapachula, que ya confirmaron su participación.
Reiteró que la práctica del ajedrez en los jóvenes los ayuda muchísimo en la formación de estadísticas, matemáticas, física, química, y al mismo tiempo la mentalidad, la manera de cómo trabajar en la inquietud de la formación del niño, en la línea de cómo va orientado y a qué persona.
Finalmente, hizo la invitación a todos los competidores interesados a inscribirse de manera electrónica, y las bases del torneo aparecen todos los días en la edición impresa y digital de EL ORBE, así también pueden inscribirse personalmente en las oficinas del rotativo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

