Supervisa Protección Civil Municipal Medidas de Seguridad en Plazas Comerciales de Tapachula

* Estas Acciones se Realizan en Seguimiento a las Instrucciones del Alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, Para Seguridad de la Población.
Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre 2025.- Para garantizar que centros comerciales, plazas y otros establecimientos cumplan con las normas de seguridad, la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), realizó un operativo de verificación en la Plaza Cafeto de esta ciudad, dio a conocer el titular del área, Luis Demetrio Martínez López.
Comentó que los operativos se realizarán de manera aleatoria, pero todos los establecimientos serán visitados para revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad a los que están obligados cumplir de acuerdo a la normatividad.