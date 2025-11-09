domingo, noviembre 9, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSupervisa Protección Civil Municipal Medidas de Seguridad en Plazas Comerciales de Tapachula
Local

Supervisa Protección Civil Municipal Medidas de Seguridad en Plazas Comerciales de Tapachula

0
12

* Estas Acciones se Realizan en Seguimiento a las Instrucciones del Alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, Para Seguridad de la Población.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre 2025.- Para garantizar que centros comerciales, plazas y otros establecimientos cumplan con las normas de seguridad, la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), realizó un operativo de verificación en la Plaza Cafeto de esta ciudad, dio a conocer el titular del área, Luis Demetrio Martínez López.

Al destacar que se revisaron el cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), señalización correcta, condiciones seguras en el uso y aprovechamiento de gas LP, extintores en buenas condiciones y ubicados a la vista del personal, salidas de emergencia y rutas de evacuación señaladas adecuadamente, Martínez López, recordó que estas acciones se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, de ponderar la seguridad de la población.
Comentó que los operativos se realizarán de manera aleatoria, pero todos los establecimientos serán visitados para revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad a los que están obligados cumplir de acuerdo a la normatividad.

Supervisa Protección Civil Municipal Medidas de Seguridad en Plazas Comerciales de Tapachula
Artículo anterior
Club Peones Rebeldes Confirma Participación en 38 Edición del Torneo de Ajedrez de EL ORBE
Artículo siguiente
Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Escrituras y Constancias de Reducción en Nayarit
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

¡La Afición de Cazadores Responde con Todo!

Al Instante staff - 0
Una gran noche se vivió en el Centro de Convivencia de Tapachula, donde la afición de Cazadores abarrotó las gradas para apoyar con pasión...
Leer más

SUPERVISAN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PLAZAS COMERCIALES.

Al Instante staff - 0
•Protección Civil Municipal, revisa protocolos para disminuir riesgos. 08 de noviembre 2025, Tapachula,Chiapas.- Para garantizar que centros comerciales, plazas y otros establecimientos cumplan con las...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Chiapa de Corzo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV