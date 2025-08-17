En operativo interinstitucional aseguran arsenal y detienen a presuntos responsables en Tapachula

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Tapachula.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Esdras “N”, Francisco “N”, Gerardo “N”, Geovanny “N” y Samuel “N”, este último originario de El Salvador, por la presunta posesión de armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico.

En la acción, se les aseguró 2 armas largas calibres 7.62 x .39 milímetros; 5 armas cortas, una calibre .380 y cuatro 9 milímetros; 15 cargadores y 297 cartuchos útiles de diferentes calibres, asimismo dos vehículos, marca Nissan tipo Frontier color naranja y una marca Mitsubishi L200 color blanco, los dos vehículos cuentan con reporte de robo.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones de los delitos que resulten.

Cabe destacar, que los detenidos manifestaron ser integrantes de un grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate a los delitos de la delincuencia común y organizada en el estado de Chiapas.