En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos en posesion de narcóticos en Tapachula

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Vial Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Secretaría de Marina y la Policía Municipal, detuvieron a dos masculinos con presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Las Brisas detuvieron a José «N» alias «El Mozote» de nacionalidad salvadoreña y Alejandro «N» alias » El Soldador» de nacionalidad hondureña, a quienes se les aseguró entre sus pertenencias 31 bolsitas de naylon transparente conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene sólido el esfuerzo para el combate a los delitos que vulneran la salud publica de la ciudadanía, en toda la geografía chiapaneca.