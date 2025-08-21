Apoyo clave para caficultores de Tapachula Fertilizantes para el Bienestar» impulsa producción en la región del Soconusco.

Tapachula, Chiapas, 21 de agosto de 2025.- Productores de café en la zona Soconusco han recibido un respaldo fundamental con la entrega de insumos agrícolas a través del programa federal «Fertilizantes para el Bienestar», una medida que llega en un contexto marcado por el alza sostenida en los costos de producción.

Martín Reyes Acuña, caficultor de la zona media alta de Tapachula, señaló que este apoyo representa un alivio importante para cientos de pequeños productores. “El precio del fertilizante ha subido mucho en los últimos años, y lo que ganamos por el café ya no alcanza para cubrir esos gastos”, afirmó.

