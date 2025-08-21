viernes, agosto 22, 2025
spot_img
InicioAl InstanteApoyo clave para caficultores de Tapachula Fertilizantes para el Bienestar" impulsa producción...
Al Instante

Apoyo clave para caficultores de Tapachula Fertilizantes para el Bienestar» impulsa producción en la región del Soconusco.

0
33

Tapachula, Chiapas, 21 de agosto de 2025.- Productores de café en la zona Soconusco han recibido un respaldo fundamental con la entrega de insumos agrícolas a través del programa federal «Fertilizantes para el Bienestar», una medida que llega en un contexto marcado por el alza sostenida en los costos de producción.
Martín Reyes Acuña, caficultor de la zona media alta de Tapachula, señaló que este apoyo representa un alivio importante para cientos de pequeños productores. “El precio del fertilizante ha subido mucho en los últimos años, y lo que ganamos por el café ya no alcanza para cubrir esos gastos”, afirmó.

Artículo anterior
Voluntariado y Poder Judicial refrendan compromiso con el deporte y la inclusión
Artículo siguiente
Motociclista sufre fuerte accidente en colonia Xochimilco.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclista sufre fuerte accidente en colonia Xochimilco.

Al Instante staff - 0
*presentaba fractura y lesión en el cráneo Tapachula, Chiapas. Jueves 21 de agosto de 2025. A las 6:40 de la tarde, un joven motociclista identificado como...
Leer más

Voluntariado y Poder Judicial refrendan compromiso con el deporte y la inclusión

Al Instante staff - 0
-Voluntariado del Poder Judicial entrega uniformes a equipos de básquetbol sobre ruedas y fútbol. El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza...
Leer más

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó

Al Instante staff - 0
Respecto a la publicación que circula en redes sociales sobre cuatro mujeres que fueron retenidas debido a la problemática referente a unos predios en...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV