viernes, agosto 22, 2025
Motociclista sufre fuerte accidente en colonia Xochimilco.

*presentaba fractura y lesión en el cráneo

Tapachula, Chiapas. Jueves 21 de agosto de 2025.
A las 6:40 de la tarde, un joven motociclista identificado como José N. resultó gravemente lesionado tras impactarse contra un vehículo estacionado en la colonia Xochimilco, sobre la avenida Tapachula.

De acuerdo con testigos, el joven circulaba a exceso de velocidad y, al no medir bien la distancia, terminó estrellándose contra la parte trasera de un automóvil. El fuerte impacto le provocó una herida en la frente y una posible fractura en el brazo derecho.

Al lugar arribó de forma inmediata la unidad UR-04 del Grupo SAE, con tres paramédicos a bordo, quienes encontraron al joven en posición sentada, consciente pero con signos vitales alterados. Tras la valoración médica, confirmaron que presentaba un escalpe en la parte frontal del cráneo (desprendimiento parcial del cuero cabelludo), además de una posible fractura de radio y cúbito en el brazo derecho.

Los socorristas procedieron a detener la hemorragia, aplicar curaciones, vendajes e inmovilizar la extremidad lesionada. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Tapachula por solicitud de un familiar.

La motocicleta y el vehículo involucrado quedaron en el lugar en espera del peritaje de Tránsito y Vialidad para deslindar responsabilidades. La conductora del automóvil solicitó la reparación del daño.

Se espera que José N. logre recuperarse, aunque sus lesiones fueron de consideración. Este incidente reitera el llamado urgente a conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas habitacionales.
El orbe /Carlos Montes

