jueves, agosto 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCeremonia Commemorativa del 204 Aniversario del Inicio de la Independencia de Chiapas.
Al Instante

Ceremonia Commemorativa del 204 Aniversario del Inicio de la Independencia de Chiapas.

0
4
Artículo anterior
Yamil Melgar Supervisa Instalación de Luminarias en el Tramo Hospital del IMSS – Ejido Viva México
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 28 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

¡Lobos Trozas Supera 3-1 a Los Halcones en Sub 13!

Al Instante staff - 0
Tuxtla Chico, Chiapas.-La formación de Lobos Trozas, triunfa 3 a 1 ante Los Halcones, el pasado sábado por la tarde, en el estadio San...
Leer más

Motociclista resulta lesionado en aparatoso choque.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, agosto de 2025. — Un fuerte accidente de tránsito se registró alrededor de las 10:50 de la noche del miércoles en la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV