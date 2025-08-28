jueves, agosto 28, 2025
Yamil Melgar Supervisa Instalación de Luminarias en el Tramo Hospital del IMSS – Ejido Viva México

A Través del Programa “Por una Ciudad Iluminada”, se Rehabilita el Alumbrado Público
Se Instalaron 414 Luminarias Solares de 120 Watts y 162 Luminarias de 100 Watts
Los Vecinos Reconocieron que Esta Acción Responde a una de las Principales Demandas de la Zona

*HABITANTES DE ESE SECTOR DE LA CIUDAD AGRADECIERON AL ALCALDE SU INTERVENCIÓN PARA QUE DICHO TRAMO CARRETERO SEA MÁS SEGURO PARA EL TRÁNSITO POR LAS NOCHES.

Habitantes de Viva México expresaron su agradecimiento al presidente municipal, Yamil Melgar, por la construcción del sistema de alumbrado público solar ubicado sobre la carretera Arriaga–Tapachula, en el tramo que comprende desde el Hospital General Nueva Frontera hasta la entrada de dicha localidad.
Las familias expresaron que durante muchos años ninguna administración había atendido el problema del alumbrado público, por lo que elogiaron la intervención del alcalde Yamil Melgar, al destacar que ahora cuentan con una vialidad que brinda mayor seguridad, confianza y bienestar a la comunidad, además de contribuir a mejorar la imagen urbana de la zona.

Cabe mencionar que estas acciones forman parte de la primera etapa del alumbrado de Tapachula, lograda con el respaldo el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez en una inversión 50-50 a través del Programa “Por una ciudad iluminada”.
Junto al edil, los colonos constataron la instalación de 414 luminarias solares de 120 Watts, 147 postes de nueve metros de altura, 162 luminarias de 100 Watts, 53 postes de ocho metros y 107 bases de concreto, lo que representa un paso fundamental para mejorar la movilidad urbana y promover el uso de energías limpias en la ciudad.
Los vecinos reconocieron que esta acción responde a una de las principales demandas de la zona, ya que contribuye a generar espacios más iluminados y seguros, previniendo accidentes y fortaleciendo la tranquilidad de peatones y automovilistas.
Para concluir, las familias coincidieron en señalar que con obras de infraestructura, el Ayuntamiento de Tapachula impulsa el desarrollo sostenible y la modernización de la ciudad. Boletín Oficial

