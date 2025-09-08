lunes, septiembre 8, 2025
En operativo de seguridad en Frontera Comalapa detienen a masculino por presunta violencia familiar

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino presunto responsable del delito de violencia familiar, en el municipio de Frontera Comalapa.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, guardias estatales detuvieron a Carlos “N” en el barrio La Aurora, al ser señalado por su pareja sentimental, como el responsable de agredirla física y verbalmente.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el probable delito de violencia familiar.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer estrategias de seguridad para erradicar la violencia de género en el territorio chiapaneco.

