lunes, septiembre 8, 2025
Tapachula FC debuta con goleada histórica y se coloca líder del Grupo 2

Tapachula, Chiapas.– Una noche de ensueño se vivió en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde el equipo de la Perla del Soconusco logró un triunfo histórico de 8-0 sobre la Universidad Euroamericana en su debut en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.

La victoria más amplia en la historia del club fue posible gracias al esfuerzo colectivo, la entrega en el campo y el respaldo de la afición que acompañó al equipo desde las gradas.

Los goles corrieron a cargo de Brihan Gerardo (2’, 9’), Alan Vázquez (7’), Rómulo Solís (14’), Santiago “Rayo” Aguilar (27’, 38’), Antony López (41’) y Guadalupe Meza (64’). Un triunfo que refleja la unión y el compromiso de un plantel que busca trascender en la presente campaña.

El encuentro también dejó un momento especial con el debut de Braulio Merchant, joven talento chiapaneco que representa la visión del club por impulsar a la cantera local.

Con este resultado, Tapachula FC se coloca como líder del Grupo 2 y reafirma su objetivo de ser protagonista en la temporada. El próximo compromiso será el viernes 12 de septiembre frente a los Chapulineros de Oaxaca, en Tlacochahuaya.

