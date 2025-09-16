martes, septiembre 16, 2025
Taxista de la unidad 1760 sufre posible infarto y es trasladado al IMSS Nueva Frontera

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre de 2025. – Alrededor de las 12:10 horas de este martes se reportó una emergencia médica en la avenida Las Palmas y privada Framboyanes, en el fraccionamiento Laureles 1, donde un taxista habría sufrido un posible infarto al interior de su unidad.

El conductor, identificado como Delfino “N”, de 47 años de edad, manejaba un vehículo tipo Aveo con número económico 1760, el cual quedó estacionado bajo unos árboles de laurel. Según testigos, el ruletero alcanzó a pedir apoyo vía radio a sus compañeros antes de desvanecerse, lo que permitió que otros trabajadores del volante acudieran rápidamente al lugar para auxiliarlo.


Paramédicos de Grupo CARCH 04 Tapachula arribaron como primeros respondientes en motocicleta y valoraron al paciente, quien se encontraba en estado crítico. Tras brindarle maniobras de estabilización, solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Momentos después, socorristas de la Cruz Roja Mexicana se sumaron a la atención y, tras coordinarse con CARCH, realizaron el traslado del paciente en la unidad CHIS-188 al Hospital Nueva Frontera del IMSS, acompañado de familiares.

En el sitio también se presentaron elementos del Grupo GERI y de la Guardia Estatal Preventiva, quienes apoyaron en labores de vialidad y resguardo de la zona mientras se efectuaba la atención de emergencia.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el estado de salud del conductor, quien permanece bajo atención médica especializada.
Carlos montes

