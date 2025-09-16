Muere hombre por asfixia en pleno Día de la Independencia

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre de 2025. – Lo que para muchos fue un día de fiesta y celebración, para otros se tornó en tragedia. Alrededor de la 1 de la tarde, un hombre perdió la vida por asfixia en una vivienda de la colonia 11 de Septiembre, en Tapachula.

La víctima fue identificada como Sergio “N”, de aproximadamente 46 años y de oficio mecánico, quien presuntamente se encontraba en estado etílico cuando comenzó a atragantarse tras ingerir alimentos. Minutos después perdió el conocimiento.

Al lugar acudió la unidad UR-01 de Grupo SAE, cuyos paramédicos encontraron al hombre tirado en el suelo en posición de decúbito supino, con signos de cianosis en dedos y lengua. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y al uso de un desfibrilador externo automático (DEA) en coordinación con Protección Civil Tapachula, nada pudo hacerse para salvarle la vida.

De acuerdo con vecinos, Sergio vivía solo en Tapachula, pues su familia radica en Cancún, Quintana Roo.

Elementos del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al ejido Álvaro Obregón para practicar la necropsia de ley y confirmar la causa del fallecimiento.

En pleno Día de la Independencia, mientras en las calles se escuchaban los “¡Viva México!”, la muerte sorprendió a Sergio en la soledad de su hogar.

Descanse en paz.

El orbe / Carlos montes