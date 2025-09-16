martes, septiembre 16, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMuere hombre por asfixia en pleno Día de la Independencia
Al InstanteRojas

Muere hombre por asfixia en pleno Día de la Independencia

0
28

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre de 2025. – Lo que para muchos fue un día de fiesta y celebración, para otros se tornó en tragedia. Alrededor de la 1 de la tarde, un hombre perdió la vida por asfixia en una vivienda de la colonia 11 de Septiembre, en Tapachula.

La víctima fue identificada como Sergio “N”, de aproximadamente 46 años y de oficio mecánico, quien presuntamente se encontraba en estado etílico cuando comenzó a atragantarse tras ingerir alimentos. Minutos después perdió el conocimiento.

Al lugar acudió la unidad UR-01 de Grupo SAE, cuyos paramédicos encontraron al hombre tirado en el suelo en posición de decúbito supino, con signos de cianosis en dedos y lengua. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y al uso de un desfibrilador externo automático (DEA) en coordinación con Protección Civil Tapachula, nada pudo hacerse para salvarle la vida.

De acuerdo con vecinos, Sergio vivía solo en Tapachula, pues su familia radica en Cancún, Quintana Roo.

Elementos del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al ejido Álvaro Obregón para practicar la necropsia de ley y confirmar la causa del fallecimiento.

En pleno Día de la Independencia, mientras en las calles se escuchaban los “¡Viva México!”, la muerte sorprendió a Sergio en la soledad de su hogar.

Descanse en paz.

El orbe / Carlos montes

Muere hombre por asfixia en pleno Día de la Independencia
Artículo anterior
Saldo blanco durante las Fiestas Patrias en Chiapas: Fiscal General
Artículo siguiente
Taxista de la unidad 1760 sufre posible infarto y es trasladado al IMSS Nueva Frontera
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad en Tapachula detienen a un masculino en posesión de narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino con narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

Tapachula vivió unas Fiestas Patrias 2025 en paz: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
En un ambiente de paz, unidad familiar y patriotismo, el presidente municipal Yamil Melgar, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó Desfile Conmemorativo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV